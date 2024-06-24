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Израиль хочет получить благословение США на новую войну
Глава Минобороны Израиля отправился в Вашингтон для «критически важных» переговоров по Газе и Ливану
Израиль хочет получить благословение США на новую войну
Reuters / Reuters
24 июня 2024 г.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант прибыл в столицу США, где встретится с высокопоставленными представителями администрации Байдена. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о «резком сокращении» поставок оружия из США в последние четыре месяца.

Галант заявил, что проведет в Вашингтоне «критически важные» переговоры по поводу продолжающегося вторжения в Газу и потенциального нового вторжения в Ливан для борьбы с ливанской «Хезболлой».

«Во время этих встреч я планирую обсудить события в Газе и Ливане. Эти обсуждения особенно важны и актуальны в настоящее время. Мы готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и в других районах», — заявил Галант.

Ожидается, что 24 июня министр встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном и специальным посланником президента США Амосом Хохштейном. Последний на прошлой неделе посетил Тель-Авив и Бейрут, чтобы попытаться примирить Израиль и Ливан и не допустить полномасштабной войны. Однако, судя по сообщениям ливанских СМИ, миссия Хохштейна провалилась.

23 июня представитель американской армии Чарльз Браун предупредил, что израильское наступление в Ливане может увеличить риск более широкого конфликта, в который будут вовлечены Иран и связанные с ним региональные ополчения.

На фоне опасений, что борьба Израиля с «Хезболлой» может перерасти в более широкую войну, лидер движения Хасан Насралла повторил угрозы, что его группировка нанесет широкомасштабные удары по Израилю.

Кроме того, визит Галанта состоялся на фоне заявлений премьер-министра Нетаньяху о том, что администрация Байдена допустила «резкое сокращение» поставок оружия в Израиль. Это заявление вызвало недовольство официальных лиц США, которые назвали его «озадачивающим». Как писал портал Axios, слова Нетаньяху вызвали «‎ярость»‎ в Белом доме.

23 июня Нетаньяху вновь заявил, что выступает против окончания войны в Газе, несмотря на то, что на этом настаивают члены его же кабинета, а также международные союзники, включая США.

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