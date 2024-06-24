Тайвань зафиксировал резкое увеличение китайских военных маневров вокруг острова. С 20 по 23 июня Минобороны Тайваня зафиксировало 115 китайских военных самолетов в акватории островного государства — это рекорд за последние четыре года.

Пекин утверждает, что провел «патрулирование» своих вод, отвергая сам факт существования Тайваня как независимого государства.

Власти острова отмечают, что с 2020 года Китай регулярно проводит военную деятельность в территориальных водах Тайваня в рамках кампании давления в «серой зоне» — это зона в 50 км от основной территории острова.

Президент Тайваня 24 июня обрушился с резкой критикой на китайские притязания, отвергая любые претензии Пекина на островной суверенитет.

«‎‎Демократия — это не преступление, а вот автократия — настоящее зло», — заявил лидер Тайваня Лай Цзиндэ после того, как Пекин пригрозил применить смертную казнь к «упрямым» сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня.

Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР не скрывают своей неприязни к Лаю, вступившему в должность в прошлом месяце, называя его «сепаратистом». Президент Тайваня проводит курс на укрепление независимости острова, чем вызывает раздражение Пекина.

21 июня Китай усилил давление на Тайвань, выпустив новые юридические руководящие принципы для наказания тех, кто, по его словам, поддерживает официальную независимость острова. И это несмотря на то, что китайские суды не имеют юрисдикции на острове.

«Китай не имеет абсолютно никакого права наказывать народ Тайваня только из-за занимаемых им позиций. Более того, Китай не имеет права посягать на права народа Тайваня через границы», — подчеркнул президент Лай.

Китай не раз повторял, что любой шаг Тайваня на укрепление независимости может стать основанием для нападения на остров. На этом фоне Тайпей планирует провести ежегодные военные учения «Хань Куанг» в июле, чтобы максимально точно имитировать реальный бой, учитывая быстро растущую «вражескую угрозу» со стороны Китая.