Конфликт руководств США и Израиля набирает обороты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил администрацию Джо Байдена в том, что Вашингтон резко сократил поставки вооружений Тель-Авиву, причем сделал это еще четыре месяца назад.

На заседании кабинета министров 23 июня Нетаньяху заявил, что выражает признательность президенту Байдену за поддержку вторжения в Газу, но четыре месяца назад произошло «резкое сокращение» поставок американского оружия в Израиль.

«В течение многих недель мы обращались к нашим американским друзьям с просьбой ускорить поставки. Мы делали это снова и снова. Мы делали это на высшем уровне и на всех уровнях, и я хочу подчеркнуть — мы делали это в частных беседах. Мы получали всевозможные объяснения, но мы не получили одного: основная ситуация не изменилась», — утверждает премьер.

Белый дом неоднократно отвергал заявление Нетаньяху, настаивая на том, что он задержал поставку только одной партии тяжелых бомб. В начале мая президент Байден уточнил, что США приостановили экспорт партии бомб из опасений, что Израиль будет использовать их во время наступления в Рафахе. При этом, отметил Байден, все это время США продолжали поставлять остальные партии оружия в прежних объемах. Помимо пакета вооружений на $18 млрд, Вашингтон в мае выделил Израилю дополнительно $1 млрд на оборонные закупки.

Как пишут израильские СМИ, в администрации Байдена крайне раздражены высказываниями Нетаньяху, опасаясь, что они обрушат рейтинги американского президента среди произраильского электората. При этом издания отмечают: чрезвычайные процедуры, которые ускорили передачу оружия в начале израильского вторжения в Газу, больше не действуют. Это вызвано тем, что администрация Байдена обеспокоена тем, что Израиль может спровоцировать региональную войну, напав на Ливан. С этим и связаны задержки, отмечают СМИ.