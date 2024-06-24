Рекордная жара в Саудовской Аравии привела к высокой смертности среди паломников в Мекке и Медине. За две недели хаджа в королевстве погибли свыше 1300 человек, подавляющее большинство — иностранцы.

«В этом году система здравоохранения зафиксировала многочисленные случаи теплового удара, некоторые люди все еще находятся под наблюдением. К сожалению, число погибших достигло 1301», — говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии.

Власти королевства отмечают: 83% погибших «не имели разрешения на совершение хаджа» и «шли пешком на большие расстояния под прямыми солнечными лучами, без надлежащего укрытия или комфорта». Среди погибших было «несколько пожилых и хронически больных людей», говорится в сообщении. Личности всех погибших паломников уже установлены.

Правительство Саудовской Аравии отмечает, что основной причиной большого количества смертей среди паломников стала экстремальная жара. 24 июня в Мекке температура поднялась до рекордных 54 °C.

Для совершения хаджа паломники должны получить одну из 1,8 млн доступных лицензий для легального доступа в Мекку. Эти лицензии могут стоить несколько тысяч долларов. В стоимость лицензии входят организованные туристические автобусы с кондиционерами, а также легкий доступ к запасам воды и еды. Многие иностранцы стремятся совершить хадж без лицензии, чтобы не переплачивать. Однако у них, соответственно, нет ни воды, ни кондиционеров.

Большинство погибших — граждане Египта. Правительство арабской страны пообещало лишить лицензии 16 туристических компаний, участвовавших в организации незаконных паломничеств в Мекку.

Согласно исламским верованиям, умереть и быть похороненным в Мекке считается благословением. Многие мусульмане копят деньги в течение многих лет, чтобы совершить паломничество в пожилом возрасте.

Точное число погибших во время хаджа в этом году может еще возрасти, поскольку хадж продолжается, а правительства знают только о паломниках, которые зарегистрировались и отправились в Мекку в рамках квоты своей страны.