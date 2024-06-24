Очевидцы сняли на видео момент ракетной атаки на городском пляже в Севастополе

В Севастополе очевидцы сняли момент падения осколков ракеты на пляж. По информации Минобороны РФ, удар был нанесен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS». Четыре из них были перехвачены. Но подрыв пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам. Осколки упали в прибрежной зоне в районе Учкуевки и Любимовки. Сообщается, что 4 человека погибли, число пострадавших выросло до 151. Ответственность за атаку Москва возложила на Вашингтон и Киев. #trtнарусском #крым #севастополь #обстрелы #новости #трт #новостимира