23-летний Муджахед Аббаде был арестован израильскими солдатами, привязан к военному автомобилю и провезен по улицам Дженина на Западном берегу. Видео инцидента, вызвавшее международное возмущение, выявило серьезное правонарушение, что признала израильская армия.

Аббаде рассказал изданию The National, что солдаты избивали и оскорбляли его, несмотря на отсутствие улик после обыска его дома. «Они били меня по голове, били по ноге еще до того, как посадить на джип», — сказал он. Израильская армия заявила, что Аббаде был арестован во время «антитеррористической операции», но он утверждает, что не состоит ни в одной боевой группировке.

С какой целью израильтяне привязали Аббаде к капоту — неясно. Возможно, солдаты хотели унизить его или предотвратить нападения, используя его в качестве живого щита. Кузен Аббаде заявил, что армия недавно поступила так же с тремя другими людьми, но это утверждение не удалось проверить независимо.

Армия передала Аббаде в Палестинский Красный Полумесяц для лечения, но признание в плохом обращении и обещание «расследовать инцидент» приносит мало утешения. «Это все слова, на самом деле они ничего не сделают. Они не накажут никого, кто плохо ко мне относился», — сказал Аббаде.

Доктор Баха Абу Хаммад сообщил, что у Аббаде «ожоги на спине от шеи до поясницы» от привязывания к автомобилю в жару. Дом семьи Аббаде, расположенный недалеко от больницы, также пострадал во время рейда.

Представитель ФАТХа Димитри Дилиани отметил, что «такие варварские зверства не являются единичными инцидентами, а являются частью системной политики Израиля». Несмотря на запрет израильского Верховного суда, практика использования живых щитов продолжается.

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по Палестине Франческа Альбанезе назвала инцидент «использованием живого щита в действии».

Насилие на Западном берегу обострилось с начала войны в Газе 7 октября, и с тех пор израильскими силами или поселенцами были убиты как минимум 553 палестинца.