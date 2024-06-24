Евросоюз утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, несмотря на противодействие Берлина. Новые ограничения затронут энергетический сектор РФ, чтобы ограничить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Меры также направлены на другие важные сектора военной экономики РФ — финансовый блок и торговлю. Отдельно прописаны меры против «теневого флота» России, который позволяет Москве экспортировать нефть в обход европейских санкций.

Новый пакет также включает ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц РФ. Как отмечено в законопроекте, это лица, «ответственные за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Меры против СПГ призваны гарантировать, что порты ЕС не будут использоваться для реэкспорта российского газа в третьи страны. Ряд европейских стран пользовались лазейкой в санкциях и открыли свои терминалы для перевалки СПГ из РФ в Азию и внутри ЕС. В частности, так поступали Греция и Испания.

Теперь же ЕС планирует ударить по этому сектору, чтобы не дать Кремлю зарабатывать на европейских портах и продаже СПГ.

При этом меры коснутся как перевалки грузов с судна на судно, так и операций по перевалке с судна на берег. Тем не менее под давлением ряда европейских стран в итоговом документе не прописаны санкции против импорта СПГ непосредственно в ЕС — меры затронут только реэкспорт в третьи страны через Евросоюз. Еврокомиссия обязуется следить за выполнением и развитием этого решения и при необходимости может предложить смягчающие меры, если санкции ударят по экономикам европейских стран сильнее, чем предполагалось.

Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг для завершения российских проектов в сфере СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманский СПГ». Эти меры, как ожидают в Брюсселе, серьезно ударят по российскому экспорту сжиженного газа в Азию.