Помощник госсекретаря США Дэниэл Критенбринк поспешил нанести визит в Ханой, едва дождавшись отъезда президента Владимира Путина. Американский дипломат прибыл во Вьетнам с рабочим визитом 21 июня — на следующий день после визита президента России.

На встрече с главой МИД Вьетнама Критенбринк заверил Ханой в американской поддержке и подтвердил готовность США поддерживать «сильный, независимый, самостоятельный и процветающий Вьетнам».

Представитель азиатской страны в ответ заявил, что США остаются для Ханоя стратегическим партнером. Такой статус, высший в дипломатической системе Вьетнама, имеют только три страны — Китай, США и Россия. При этом с Пекином и Вашингтоном у Ханоя прочные экономические связи, а с Москвой — пока только по линии Минобороны.

«Вьетнам готов работать с США над продвижением всеобъемлющего стратегического партнерства с целью эффективного, стабильного и значимого развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга», — подчеркнул глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон.

Американский дипломат заявил, что доверие между двумя странами находится на «рекордно высоком уровне». При этом Критенбринк настаивал на том, что его поездка не была связана с визитом Путина.

Ранее Вашингтон раскритиковал власти Вьетнама за то, что они организовали прием российского лидера в Ханое.

«Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния», — заявили в Госдепартаменте США.

Однако чуть позже Вашингтон смягчил свою риторику, уточнив, что «только Вьетнам может решить, как лучше всего защитить свой суверенитет и продвигать свои интересы».

Для Вьетнама США остаются крупнейшим экспортным рынком. Объем торговли между двумя странами в 2023 году составил $111 млрд — по сравнению с $3,6 млрд между Вьетнамом и РФ.