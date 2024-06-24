ПОЛИТИКА
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В секторе Газа более 21 тысячи детей числятся пропавшими без вести
Сектор Газа переживает очередной кризис: более 21 тысячи детей числятся пропавшими без вести. Согласно докладу организации Save the Children, предполагается, что тела свыше 4 тысяч детей находятся под обломками разрушенных домов. Это трагедия мирового масштаба, требующая немедленного внимания и помощи. Дети Палестины сталкиваются с ужасными последствиями конфликта, который разрушает их дома и жизни. Пропавшие дети в секторе Газа — это не просто цифры, это реальные судьбы и жизни, которые нужно спасать. Дети в Газе продолжают страдать от постоянных атак и разрушений, и мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к этой гуманитарной катастрофе. #trtнарусском #savethechildren #газа #пропавшиедети #израильскиеатаки #детивконфликте #новостигаза #докладsavethechildren #конфликтвгазе #помощьдедям #кризисгаза #детиподобломками #новостиизгазы #21тысячадетей #трагедиягаза #новости #трт #новостимира #секторгаза
В секторе Газа более 21 тысячи детей числятся пропавшими без вести / Others
24 июня 2024 г.
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