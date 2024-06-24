Израиль применил на юге Ливана белый фосфор?

ВВС Израиля продолжают наносить массированные удары по югу Ливана. Очевидцы сообщают, что бомбы, использованные при атаках на районы Кфаркела, Хиам, Айтарун, оставляли в небе густой белый дым, который может быть только от снарядов с белым фосфором. Применение белого фосфора в Ливане вызывает серьезные опасения. Израильские удары по Ливану осуждают и правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, обвиняющие Израиль в использовании белого фосфора при атаках на гражданское население. Эти военные атаки на Ливан наносят огромный ущерб мирному населению и вызывают международное осуждение. #trtнарусском #израиль #белыйфосфор #ливан #военныеатаки #кфаркела #хиам #айтарун #HumanRightsWatch #правозащитники #военноепреступление #атакинагражданских #новости #трт #новостимира