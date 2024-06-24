В воскресенье восемь палестинцев погибли неподалеку от Газы в результате израильского авиаудара по учебному колледжу, используемому для распределения гуманитарной помощи, сообщили палестинские источники Reuters. Тем временем израильские танки продвинулись дальше в южную часть города Рафах.

Удар пришелся по части профессионального колледжа, управляемого агентством ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), который сейчас оказывает помощь перемещенным семьям.

«Некоторые люди пришли получать талоны, другие были вынуждены покинуть свои дома и нашли здесь убежище. Кто-то набирал воду, кто-то получал талоны, и вдруг мы услышали, как что-то упало. Мы побежали, те, кто нес воду, уронили ее», — рассказал один из свидетелей Мохаммед Тафеш.

Израильские военные заявили, что это место, ранее служившее штаб-квартирой БАПОР, было использовано бойцами ХАМАС. Военные добавили, что перед ударом были приняты меры предосторожности для снижения риска гибели мирных жителей.

ХАМАС отрицает обвинения Израиля в использовании гражданских объектов в военных целях.

Директор по коммуникациям БАПОР Жюльетта Тума заявила, что агентство изучает детали данного инцидента перед предоставлением дополнительной информации.

«С начала войны мы зафиксировали, что почти 190 наших зданий были поражены. Это подавляющее большинство наших зданий в Газе», — сказала она. В ходе израильской агрессии погибли 193 сотрудника БАПОР, добавила она.