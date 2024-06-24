ПОЛИТИКА
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Во Франции массовые протесты против ультраправых
Тысячи женщин вышли на улицы французских городов против Марин Ле Пен, опасаясь прихода ее партии к власти после парламентских выборов 30 июня
Во Франции массовые протесты против ультраправых
Reuters / Reuters
24 июня 2024 г.

Около 200 женских правозащитных групп и профсоюзов организовали марши в десятках городов, включая Париж, против ультраправой партии «Национальное объединение» (RN). На улицы французской столицы 23 июня вышли более 10 тыс. человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов марша.

Главная причина, почему женщины решили выйти против ультраправых — позиция Марин Ле Пен по абортам. В марте правительство Эммануэля Макрона впервые в мире закрепило право на аборт в конституции страны, однако законодатели RN выступили против этого закона. Это вызвало обеспокоенность общественности по поводу отношения партии к правам женщин.

«Во время дебатов о том, чтобы сделать аборт конституционным правом, мы могли ясно наблюдать, как крайне правые депутаты чувствовали себя очень неловко в этой теме, они призывали наполнить детские кроватки французскими младенцами», — отметила Ширли Вирден из Французской коммунистической партии.

Последний опрос Ipsos, опубликованный 23 июня, показал, что «Национальное объединение» и ее союзники выйдут на первое место в первом туре парламентских выборов во Франции, который должен состояться 30 июня, набрав 35,5% голосов.

Альянс левых сил «Новый народный фронт» (NPF), судя по опросам, займет второе место с 29,5% голосов. Центристский альянс президента Макрона пока занимает лишь третье место, получая почти в два раза меньше правых сил — 19,5% голосов. Это рекордно низкие показатели для президентской партии с 2019 года.

Макрон назначил досрочные парламентские выборы после того, как партия Марин Ле Пен вышла на первое место на выборах в Европарламент ранее в этом месяце. Ее силы набрали около 32% голосов, опередив центристский альянс Макрона (15%). При этом RN получила 30% голосов женщин — хотя на последних выборах в Европарламент в 2019 году поддержка женщин составляла 20%. Рост популярности партии среди женского электората, возможно, связан с фигурой самой Ле Пен, которая метит в кресло президента Франции.

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