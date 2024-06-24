Нетаньяху: фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу

Интенсивная фаза войны против ХАМАС подходит к концу, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху израильскому каналу. По его словам, он готов приостановить боевые действия в Газе ради обмена заложников, однако война не закончится, пока ХАМАС не будет уничтожен. #trtнарусском #израиль #нетаньяху #палестина #хамас #секторгаза #газа #цахал #война #бои #заложники #новости #трт #новостимира