Бывший депутат Государственной думы Российской Федерации и общественный деятель Сергей Марков уличил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в связях с терактом, произошедшим в воскресенье в Дагестане, обвинив известного спортсмена в «радикальной исламской позиции», а его школы единоборств в предположительной «подготовке террористов».

«Хабиб Нурмагомедов — это один из национальных героев Дагестана. Но теракт оказался связан с ним», — написал российский политик.

Депутат сделал такой вывод после появившейся информации, согласно которой один из террористов оказался выпускником школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного дагестанского экс-чемпиона UFC.

По мнению Маркова, Хабиб Нурмагомедов высказался о теракте «не по-мужски», а сами соболезнования бывшего спортсмена политик назвал «скользкими».

«Сам Хабиб долго молчал после теракта», — отметил Марков. «Сейчас Хабиб высказался. Но очень скользко высказался. Не по-мужски. Выразил свои соболезнования всем. И всем рекомендовал смотреть, с кем общаются члены их семей. [...] И известна его очень радикальная исламская позиция самого».

Экс-депутат призвал взять «под жесткий контроль силовиков» школы ММА в Дагестане, поскольку они могут использоваться в «подготовке террористов».

«Поэтому вывод может быть сделан, что школы ММА Хабиба Нурмагомедова могут использоваться для подготовки террористов или, точнее, для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов. [...] Вывод ясен: школы ММА в Дагестане должны быть взяты под жесткий контроль силовиков», — подытожил общественный деятель, призвав всемирно известного спортсмена «сотрудничать с силовикам для недопущения следующих терактов».

Школа единоборств, основанная Абдулманапом Нурмагомедовым, также выразила свою позицию в связи с недавними террористическими актами в Дагестане. В официальном заявлении руководство школы подчеркнуло, что осуждает любую агрессию и подобные террористические акты.

«Нашу школу регулярно посещают спортсмены со всех уголков нашей страны и всего мира, проходят тренировочно-подготовительный этап к своим соревнованиям и предстоящим боям. Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою, и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе», — говорится в заявлении школы в Instagram.