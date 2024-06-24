Террористическая группировка «ДАЕШ-Хорасан» выпустила заявление по поводу терактов в Дагестане, совершенных 23 июня. Сообщение было опубликовано в аккаунтах «Медиа Центр Аль Азаим» в мессенджерах RocketChat и Telegram, связанных с российской ячейкой «Хорасан». Журналисты The Khorasan Diary обратили на это внимание.

В заявлении «Вилаята Хорасан» говорится, что «наши братья с Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны».

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что в заявлении «Вилаята Хорасан» не утверждается причастность ячейки к терактам.

«Упоминание Кавказа наводит на мысль, что ответственность за нападение лежит на «Вилаяте Кавказ» (отделении ДАЕШ на Северном Кавказе» — ред.), — сообщает институт.

ISW делает вывод, что «Вилаят Кавказ», «вероятно, совершил сложное и скоординированное нападение на церкви, синагоги и правоохранительные органы в Республике Дагестан 23 июня».

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в апреле предупреждала, что ДАЕШ после теракта в «Крокус Сити Холле» пытается активизировать боевиков «Вилаят Кавказ».

Ячейка ДАЕШ «Вилаят Кавказ», созданная в июне 2015 года, ранее брала на себя ответственность за ряд резонансных терактов на Кавказе и в других регионах России. В 2017 году группировка объявила, что напала на воинскую часть Росгвардии в Чечне, при этом погибли шестеро военнослужащих. В 2019 году террористы заявили, что совершили подрыв жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, при котором погибли 39 человек. Также в 2019 году группировка утверждала, что атаковала полицейских возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном.

24 июня две группы боевиков совершили нападения на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также на полицейских и бойцов Росгвардии. По данным Следственного комитета РФ, в результате нападений погибло 19 человек, включая 15 сотрудников правоохранительных органов.