В воскресенье вечером Дагестан вновь оказался в центре внимания после антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, где толпа искала евреев. В городах Дербент и Махачкала произошли нападения на православные храмы, синагоги и полицейских. В результате этих атак погибло не менее 19 человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что среди жертв теракта более 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным Национального антитеррористического комитета, пять нападавших были убиты: двое в Дербенте и трое в Махачкале. В обоих городах был введен режим контртеррористической операции, который позднее был снят. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям, включая терроризм и хищение оружия. В республике объявлен трехдневный траур.

В Дербенте были атакованы храм Покрова Пресвятой Богородицы и синагога Келе-Нумаз. Нападение на синагогу вызвало крупный пожар, который удалось потушить только ночью. В Махачкале стрельба произошла возле поста ДПС и синагоги на улице Ермошкина, также были обстреляны полицейская машина и Свято-Успенский кафедральный собор. В результате нападения погиб протоиерей Николай Котельников, служивший в Дербенте более 40 лет. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие перерезали священнослужителю горло.

Особый интерес вызывает тот факт, что трое из четырех убитых боевиков оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был задержан и исключен из «Единой России».

В связи с инцидентом президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана выразили свои соболезнования.

За три дня до теракта представители ФСБ и Национального антитеррористического комитета вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым провели совещание, на котором обсудили повышение эффективности антитеррористических мер в регионе. В официальном сообщении говорилось, что были выработаны необходимые совместные меры для профилактики возможных рисков, что указывало на уверенность в полной контролируемости ситуации.

Владимир Путин в апреле 2024 года заявил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны экстремистов, учитывая «межконфессиональное согласие» и «единство» в стране. Однако события в Дагестане показывают уязвимость региона и ошибочность ведомственных оценок. На фоне продолжающейся войны в Украине, поглощающей людские и материальные ресурсы, образовалась брешь в системе безопасности страны.

За последний год атаки экстремистов в России приобрели системный характер, и РФ становится плодородной почвой для вербовки боевиков ДАЕШ. Погрязшая в войне в Украине страна сталкивается с внутренним врагом, наносящим чувствительные удары и, как бы это ни прискорбно звучало, одерживающим верх в противостоянии с российскими спецслужбами.

В течение последнего года Россия столкнулась с рядом нападений террористической организации «Вилаят Хорасан». Инциденты вроде нападения на «Крокус Сити Холл», где погибли 150 человек, и захвата ростовской тюрьмы наглядно указывают на провал системы безопасности страны. Случай в Ростове-на-Дону для российских силовиков является провалом не меньшим, чем инцидент в «Крокус-Сити», если не большим.

Незадолго до захвата заложников, управление ФСИН по Ростовской области опубликовало материал, в котором утверждалось, что служба охраны в СИЗО «на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов» региона. «Лучшие», как оказалось, создали огромную зияющую дыру для ДАЕШ в критическом объекте в центре Ростова-на-Дону. На секундочку — в городе, где располагается штаб военной «спецоперации», куда систематически прилетают Путин и другие высшие лица. Итак, ростовское СИЗО, которое имеет особый статус, располагается в прифронтовой зоне и находится на особом режиме, действовала ячейка террористической организации ДАЕШ. Это служит исчерпывающим комментарием к происходящему в России.

Тем не менее, как и ранее, после трагических событий в Дагестане российские официальные лица вновь не стали возлагать ответственность за произошедшее на коррупцию, безработицу и ослабление силового аппарата из-за войны в Украине. Они предпочли обвинить «внешние силы», такие как Украина и НАТО. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку провокацией, а депутат Госдумы Абдулхаким Хаджиев заявил, что за терактом стоят разведслужбы Украины и НАТО.

Однако ситуация в Дагестане вновь демонстрирует хрупкость архитектуры безопасности региона. Дмитрий Рогозин высказал здравую мысль: «Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы».

Попытки списать произошедшее на Украину выглядят крайне неуклюже и нелепо. Это очевидно — в Дагестане ДАЕШ нашел плодородную почву для усиления и укоренения в регионе. Это большая проблема для Кремля, который до последнего считал «спокойствие» в регионе предметом особой гордости российских властей.

Хотя расследование инцидента еще продолжается, есть опасения, что за ним стоят радикальные группировки. Дагестан остается одним из самых бедных регионов России с высоким уровнем безработицы и коррупции, что делает его привлекательным для радикальных организаций.

Из-за безработицы люди присоединяются к радикальным экстремистским группам или отправляются воевать в Украину. Эти особенности делают регион привлекательным для радикальных организаций. Не зря Дагестан является одним из лидеров среди регионов РФ по числу потерь на «СВО».

Глубоко депрессивная и коррумпированная территория с минимумом социальных лифтов и максимумом радикальных настроений, антисемитизмом, радикальным подпольем, тесно связанным с криминалом, является идеальной почвой для вербовщиков «Хорасана», что подтверждают события в Дербенте и Махачкале.

Если и есть связь между инцидентами в «Крокусе», ростовской тюрьме и Дагестане с Западом и Украиной, то она вот в чем: если раньше западные и российские спецслужбы почти три десятилетия подряд обменивались сведениями о радикалах, то теперь этот обмен разведданными сведен к нулю. И вообще сложно представить в современной России действия, основанные на информации, переданной с Запада. И проигрывает от этого точно не Запад. Российские силовики ищут врагов в соцсетях, упуская из вида то, что реальные враги уже спокойно выходят на улицы, создавая смертельную угрозу для российского государства.