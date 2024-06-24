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Посол США вызван в МИД РФ
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России в связи с ракетным ударом по аннексированному Севастополю в воскресенье
Посол США вызван в МИД РФ
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России / Photo: Reuters
24 июня 2024 г.

В воскресенье посол США Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России в связи с ракетным ударом по аннексированному Севастополю, который привел к гибели четырех человек и ранениям более 150.

По заявлению российских военных, удар был нанесен ракетой американского производства ATACMS с кассетным боезарядом, выпущенной украинскими военными. Министерство обороны России утверждает, что ракета сбилась с курса из-за воздействия ПВО, и ее обломки упали на пляж, где находились отдыхающие, среди которых были двое детей.

Российские власти обвинили США в причастности к этому обстрелу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты помогают украинским военным наносить удары с использованием американской техники.

Посольство США в Москве пока не комментировало вызов посла в МИД. Ранее представители США подчеркивали, что они не участвуют в боевых действиях против России, но поддерживают Украину в ее самообороне, поставляя оружие и оказывая иную помощь.

В Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации. Назначенный Россией глава города Михаил Развожаев сообщил, что окончательное число пострадавших составляет 153 человека. Рассматривается возможность транспортировки 15-20 пострадавших в Москву.

Песков заявил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с инцидентом не принималось.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские военные не наносят удары по гражданским объектам и населению. Он не подтвердил прямо ракетный удар по Севастополю, но напомнил, что украинские власти неоднократно предупреждали, что находиться рядом с военными объектами РФ небезопасно.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Крым остается оккупированной территорией, где идут боевые действия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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