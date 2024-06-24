В понедельник, 24 июня, российские войска нанесли два ракетных удара «Искандер-М» по городу Покровск в Донецкой области, сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В результате атаки погибли 4 человека, 34 ранены, включая двоих детей в возрасте 12 и 13 лет, которые получили ранения средней и тяжелой степени.

Филашкин сообщил, что ракеты разрушили один частный дом, еще 16 домов повреждены. По информации прокуратуры Донецкой области, первый удар был нанесен в 12:00 по киевскому времени, а через полчаса последовал второй удар. Повреждения также получили объект гражданской инфраструктуры, автомобили и газопровод.

По данным украинской стороны, с мая 2024 года, после захвата поселка Очеретино в Донецкой области российскими войсками, обстрелы города Покровск и прилегающих населенных пунктов стали ежедневными.

Ранее в тот же день российская армия нанесла два ракетных удара «Искандер-К» по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека.

23 июня российские силы нанесли авиаудары по Харькову, в результате чего один человек погиб, а 12 получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня после удара российских бомб часть Харькова осталась без света, остановились метро и электротранспорт. К сожалению, 12 раненых. К сожалению, один человек сегодня погиб», — заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что российскую боевую авиацию, наносящую удары управляемыми авиабомбами по украинским городам, «надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только есть».

Зеленский призвал союзников позволить бить по российским аэродромам. «Бить по российским аэродромам — это также вполне справедливо. Нам нужно это совместное решение с нашими партнерами, решение по безопасности», — подчеркнул он.