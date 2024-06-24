Надо согласовать бюджет

Германия приходит в себя после выборов в Европарламент, на которых правящая коалиция показала довольно плохой результат, при этом правящая партия СДПГ канцлера страны Олафа Шольца и вовсе — худший за всю послевоенную историю страны — 13,9%.

На фоне этого оппозиция в лице ультраправых из «Альтернативы для Германии», которые получили второе место на выборах с 15,9% голосов, призывает распустить бундестаг, считая, что таким образом избиратели проголосовали против канцлера и его коалиции. Однако власти отказываются идти по примеру президента Франции Эммануэля Макрона и устраивать досрочные выборы.

Однако на этом проблемы Шольца и его коалиции не заканчиваются. Теперь правительству предстоит определить бюджет на следующий год. При этом, как сообщают немецкие СМИ, для сбалансированного бюджета стране не хватает от 25 до 50 млрд евро, так что деньги придется либо экономить, либо компенсировать.

Пока внутри коалиции «Светофор», получившей такое название из-за цветов входящих в нее партий, идут переговоры о том, как залатать дыру в бюджете. Уже сейчас ясно, что они будут такими же сложными, как и в прошлом году, посколько позиции трех сторон сильно отличаются.

Либеральные демократы из СвДп во главе с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером предлагают сократить расходы пяти министерств, из-за этого ведомства находятся с ним в ссоре.

Первое в этом списке — Министерство иностранных дел. Линднер предлагает сократить бюджет ведомства с 6,7 млрд до 5,1 млрд евро. При этом глава МИД Анналена Бербок настаивает на том, чтобы ей выделили, наоборот, больше — 7,4 млрд евро на различные зарубежные миссии ФРГ.

Похожий спор происходит и с Минобороны, где глава ведомства Борис Писториус уже получил специальный фонд в размере 100 млрд евро, однако этого министерству показалось недостаточно и в следующем году оно просит еще 6,5 млрд евро.

Также в списке ведомств, бюджет которых хотят ограничить представители СвДП, Министерство транспорта, Министерство содействия развитию, Министерство труда и социальных дел.

Федеральное правительство планирует составить план бюджета на следующий год в ближайшие две недели. Властям необходимо поторопиться, поскольку 9 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО, на котором ФРГ должна предоставить планы своих расходов, к тому же с 6 июля по 9 сентября продлятся летние каникулы в бундестаге, где документ необходимо согласовать. Так что кабмин должен договориться по федеральному бюджету до 3 июля.

«Зеленые» пошли вниз

В блоке ХДС/ХСС уверены, что правящая коалиция провалится на выборах в бундестаг в 2025 году. По словам лидера Христиано-социального союза Маркуса Зёдера, немецкие избиратели «прокатили» действующее правительство.

Для создания будущей правительственной коалиции очень важно выбрать будущего партнера, поскольку это означает ее устойчивость. Блок ХДС/ХСС в одиночку на следующих парламентских выборах может набрать в районе 30% голосов, но этого недостаточно для формирования правительства.

В некоторых земельных правительствах ХДС работает с «Зелеными», хотя и не без проблем. Однако на федеральном уровне такое сотрудничество было бы сложным. К тому же на выборах в Европарламент «Зеленые» показали не лучший свой результат — 11,9%, а это на 8% меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Раньше эта партия своей программой привлекала молодых избирателей, однако сейчас они охотнее отдают свои голоса либо за консерваторов, либо за правых популистов.

Это объясняется тем, что жизнь в стране дорожает и многие избиратели связывают это с реализацией программ и идей «Зеленых». Не добавляют им популярности и постоянно вспыхивающие скандалы, связанные с кумовством. Так, выяснилось, что в ведомстве министра экономики и климата Роберта Хабека его статс-секретарь Патрик Грайхен продвигал на привлекательные должности своих родственников и друзей.

Также немецкие СМИ сообщали, что подконтрольные Хабеку сотрудники учреждений занимались подтасовками для реализации зеленых проектов. В частности, говорится о фальсификации данных по ядерной энергетике ФРГ, в результате чего были досрочно закрыты еще работавшие АЭС и резко подорожала электроэнергия.

В настоящее время социал-демократы усиленно ищут причины провала, на прошлой неделе Олаф Шольц выступил на заседании СДПГ, однако, как пишут СМИ, некоторым депутатам не понравились его «нравоучения школьного учителя» и они покинули встречу.

В стране проводятся опросы общественного мнения, в которых у респондентов спрашивают о возможной замене лидера СДПГ Шольца на министра обороны Бориса Писториуса. При этом результаты довольно печальны: даже в случае смены политиков перспективы социал-демократов вряд ли улучшатся.

Несмотря на такую непопулярность социал-демократов, в блоке ХДС/ХСС всерьез думают о том, чтобы по итогам выборов в бундестаг в 2025 году, сформировать будущее правительство именно с ними. В ХСС уже появились соответствующие заявления.

Черно-красное правительство, или «большая коалиция», сформированная двумя крупнейшими партиями Германии блоком ХДС/ХСС и социал-демократами, находилась у власти в ФРГ в 1966-1969 годах, с 2005 по 2009-й, с 2013 по 2017-й и с 2018 по 2021-й год.

У христианских демократов появился шанс

Кандидат политических наук, преподаватель СЗИУ РАНХиГС Алена Лисенкова считает, что кризис коалиции «Светофор» был ожидаем, поскольку проблемы у ее участников возникли еще на стадии формирования.

«Согласно проведенным Pollytix опросам, к слабостям коалиции как раз относятся разобщенность, неэффективность принятия решений и неспособность идти на компромисс. В условиях затянувшегося международного энергетического, экономического и внешнеполитического кризиса, они зачастую скорее играют роль тянущих в разные стороны «лебедя, рака и щуки», — считает политолог.

Эксперт полагает, что христианские демократы в свою очередь по итогам выборов в Европарламент получили шанс проявить себя в преддверии выборов в бундестаг в 2025 году.

«За год до выборов все указывает на то, что они с высокой долей вероятности вернутся на первую строчку. Результаты выборов в Европейский парламент в Германии продемонстрировали высокий уровень недовольства граждан политикой действующей правящей «светофорной» коалиции, тогда как традиционный лидер всех европейских кампаний, проводимых в Германии, блок ХДС/ХСС, не просто выиграл выборы, но и вновь громко заявил о себе с прицелом на предстоящую федеральную кампанию 2025 года», — подытожила специалист.