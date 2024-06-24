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Ходорковский лишился миллиарда
Суд Москвы постановил взыскать с бывших совладельцев ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева более 1 млрд 400 млн рублей
Ходорковский лишился миллиарда
Михаил Ходорковский / Photo: Reuters
24 июня 2024 г.

Мещанский суд Москвы постановил взыскать с бывших совладельцев «Менатепа» и ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева более 1,4 млрд рублей по иску Генпрокуратуры России. Эти средства должны быть изъяты в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений, сообщает ТАСС.

Иск был основан на ранее принятом решении суда о выплате Ходорковским и Лебедевым государству 17,4 млрд рублей. Средства будут изъяты со счетов в банке «Траст», которые, как утверждается, принадлежат бывшим совладельцам ЮКОС. Банк не возражал против этого.

Также 24 млн рублей будут взысканы со счета ООО «Сибирская лизинговая компания».

Судебное заседание прошло в отсутствие представителей ответчиков. Ходорковский и Лебедев пока не комментировали решение суда.

В 2000-е годы Ходорковский и Лебедев были обвинены по делу ЮКОС в хищении акций и нефти, а также уклонении от уплаты налогов. Оба получили по девять лет тюрьмы, позже их сроки были сокращены на год, но им выдвинули новые обвинения.

Михаила Ходорковского помиловали в 2013 году, после чего он покинул Россию. Платон Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года. В 2015 году Ходорковский был объявлен в розыск в связи с делом об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В январе 2024 года он вновь оказался в розыскной базе по делу о распространении «фейков» о российской армии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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