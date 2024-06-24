Более 20 тыс. палестинских детей пропали без вести в Газе в результате нападения Израиля на эксклав: они потерялись, исчезли, были задержаны, похоронены под обломками или лежат в братских могилах.

Организация Save the Children («Спасти детей») заявила, что, хотя из-за продолжающегося конфликта трудно проверить цифры, по ее оценкам, по меньшей мере 17 тыс. детей считаются несопровождаемыми и разлученными, а около 4 тыс. детей, вероятно, находятся под завалами.

Еще столько же, предположительно, похоронены в братских могилах, разбросанных по всему сектору Газа.

Организация заявила, что ее группы по защите детей подверглись дополнительной нагрузке в результате израильской операции в Рафахе и что в результате все больше семей и общин оказываются разлученными со своими детьми.

«Каждый день мы находим все больше несопровождаемых детей, и с каждым днем нам все труднее оказывать им поддержку. Мы работаем с партнерами, чтобы выявить разлученных и несопровождаемых детей и найти их семьи, но для них нет безопасных мест - в Газе нет безопасного места», - говорится в заявлении специалиста по защите детей организации Save the Children в Газе.

«Соседи и дальние родственники, приютившие одиноких детей, с трудом удовлетворяют их основные потребности, такие как кров, еда и вода. Многие из них находятся с незнакомыми людьми или совершенно одни, что повышает риск насилия, жестокого обращения, эксплуатации и пренебрежения», — продолжает сотрудник организации.

В воскресенье министерство здравоохранения Палестины заявило, что с 7 октября в общей сложности было убито 37 598 человек, из них не менее 14 тыс. — дети.

Правозащитные группы и эксперты ООН обвинили Израиль в коллективном наказании палестинцев после 7 октября, включая использование голода в качестве оружия войны. Считается, что десятки детей умерли в Газе от недоедания.

Директор больницы Камаль Адван в северной части Газы заявил в субботу, что за одну неделю там умерли от недоедания четыре ребенка.

«За последние несколько часов мы потеряли ребенка в ясельном отделении больницы. Это уже четвертый ребенок, умерший в больнице за последнюю неделю от недоедания», — сказал он на пресс-конференции.

Гуманитарный кризис в Газе, вызванный израильскими бомбардировками и блокадой, может усугубиться из-за палящей жары, предупредила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ призвала вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах, захваченный Израилем в начале мая и впоследствии разрушенный, чтобы облегчить доставку помощи и медицинскую эвакуацию для 10 тыс. раненых, нуждающихся в лечении, которое не может быть предоставлено внутри Газы.