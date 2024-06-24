Бренд Zara бойкотируют в Нидерландах

Пропалестинские активисты призвали бойкотировать магазины Zara в Нидерландах, включая Амстердам, Роттердам и Эйндховен. Активисты обвиняют Zara в поддержке действий Израиля в Газе. Бренд также подвергается бойкоту в таких странах, как Германия, Тунис и США. Среди других компаний, попавших в черный список за поддержку действий Израиля, — Starbucks и McDonald’s. Бойкот Zara получил широкую огласку в социальных сетях, и акции протеста проходят по всему миру. #trtнарусском #бойкотzara #zara #поддержкаизраиля #пропалестинскиеактивисты #бойкотгермания #бойкоттунис #бойкотсша #бойкотstarbucks #бойкотmcdonalds #действияизраиля #бойкот #новости #трт #новостимира