Возможная атака йеменских хуситов в понедельник была направлена на корабль, находящийся дальше почти от всех предыдущих нападений, совершенных в Аденском заливе, что может быть частью расширяющейся эскалации со стороны группировки.

Инцидент совпал по времени с отправлением США корабля «Дуайт Эйзенхауэр» обратно к своим берегам после восьмимесячного пребывания в регионе. Там он возглавлял американскую миссию против хуситов.

Нападение произошло в понедельник утром в Аденском заливе примерно в 450 километрах к юго-востоку от йеменского города Ништуна, расположенного недалеко от границы с Оманом. Об этом сообщил британский военный центр морских торговых операций (UKMTO).

«Капитан торгового судна сообщает о взрыве в непосредственной близости от судна», — говорится в сообщении UKMTO. «Сообщается, что экипаж не пострадал, и судно направляется в следующий порт захода».

Другой информации о нападении не поступало.

Подозрение сразу же пало на хуситов, которые пока не комментировали атаку.

Известно также, что в регионе действуют и сомалийские пираты, но они обычно захватывают суда с целью получения выкупа, а не совершают нападения на них.

Нападение произошло недалеко от внешней части Аденского залива, где он переходит в Аравийское море, а затем в Индийский океан. Из более чем 60 нападений на суда, совершенных хуситами с ноября, это может быть одним из самых дальних.

Нападения в заливе привели к резкому сокращению судоходства по маршруту, имеющему решающее значение для рынков Азии, Ближнего Востока и Европы. Хуситы заявляют, что эта кампания будет вестись до тех пор, пока продолжается война в секторе Газа.