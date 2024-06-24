Момент, как палестинская девочка просит отдать ей ключ от разрушенного дома на память

Палестинская девочка просит отдать ей ключ от дома в Кафр-Дан к западу от Дженина, который разрушили израильские военные. Этот трогательный момент стал символом разрушений и утрат, которые переживают жители Палестины в условиях постоянных конфликтов. Ситуация в секторе Газа продолжает оставаться напряженной, с постоянными израильскими атаками, которые разрушают дома и лишают людей их имущества. Права человека в Палестине часто нарушаются, и дети, такие как эта девочка, становятся жертвами конфликта. #trtнарусском #палестина #секторгаза #израильскиеатаки #разрушенныедома #жизньвгазе #дети #газа #конфликтизраильпалестина #детивпалестине #правочеловека #жертвыконфликта #новости #трт #новостимира