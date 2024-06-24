Видео из сожженной синагоги в Дербенте

В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция, которую объявили накануне после нападения боевиков на храмы, синагоги и полицейских. По последним официальным данным, число погибших выросло до 19 человек. Среди них 15 полицейских и четверо мирных жителей, в том числе священник Покровского храма Дербента. #trtнарусском #Россия #Дагестан #Махачкала #Дербент #синагога #теракт #нападение #террористы #КТО #новости #трт #новостимира