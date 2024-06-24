В 14-м пакете санкционных ограничений Евросоюз запретил европейским банкам использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС), через которую проводится часть транзакций с Россией. CПФС — система, созданная Центробанком РФ после санкций из-за аннексии Крыма в 2014 году.

По данным на конец 2023 года, к ней было подключено 556 банков и компаний. Bloomberg утверждает, что системой пользуются банки Китая, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Как они будут интерпретировать санкции и затронут ли эти ограничения тех, кто уже присоединился к системе, вопрос пока открытый.

Ограничительные меры коснулись российского сжиженного природного газа. В частности, под запрет попал его транзит через европейские порты. То есть Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но реэкспортировать его будет нельзя. Также ЕС запретит новые инвестиции, а также поставку товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов.

Примечательно, что в прошлом году ЕС импортировал рекордные объемы сжиженного природного газа из России, что явно идет вразрез с намерением отказаться от российских энергоресурсов. Это связано с попыткой европейских стран заместить потери трубопроводного газа.

Также ЕС вводит ограничения в отношении «теневого» российского флота, под санкции попали 27 судов. Евросоюз впервые принял меры, направленные на конкретные суда, «способствующие ведению Россией войны против Украины», говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, ЕС запретил продавать, ввозить или передавать в Россию украинские культурные ценности, «если есть разумные основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены из Украины».

«Прежде всего, новый пакет санкций нацелен на желание обеспечить себе более дешевый газ, оказывая давление и снижая цены. Россия, скорее всего, будет искать новые ориентиры экспорта в Азию. Соответственно, могут возникнуть дополнительные расходы на экспорт и логистику. ЕС, в свою очередь, может пойти на альтернативные предложения — покупать газ в Америке или Катаре, но цена там на газ будет выше, что, соответственно, ухудшит положение самого ЕС в отношении потребления СПГ», — поясняет TRT на русском инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

ЕС уже использовал большинство рычагов давления на Россию. Сейчас силы направлены на то, чтобы предотвратить их обход третьими странами. Так, например, под вторичные санкции попали порядка 60 компаний, которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.

В условиях, когда нет очевидного эмбарго на российские нефтехимические товары, Москва будет находить параллельные возможности и другие способы логистического и организационного решения собственных проблем, отмечает в разговоре с TRT на русском экономист Ярослав Романчук.

«Допустим, они потеряют условно пару миллиардов долларов. Если смотреть на экономику в целом, то она достигает 2 триллионов долларов, а бюджет — 750 миллиардов долларов. Будет он не 750, а 650 —этих денег хватает для того, чтобы вести войну, закупать товары у Северной Кореи, Ирана и производить свои вооружения, пусть и плохого качества. Когда тебе можно долго выжимать соки из населения, бизнеса, банков и мафиозных структур, то подобные санкции — это маленький щипок, не более того».

По словам эксперта, ограничения могут повлиять на конкретные компании, например, «Газпром», которая в свою очередь может потребовать у правительства компенсацию.

«Санкции — это постепенное ухудшение условий, — поясняет Романчук. — Создается одно препятствие за другим. Какие-то из них чиновники вместе с бизнесом преодолевают, а что-то нет. Это вот такое состояние. Это не то, что могло бы резко обнулить, обвалить либо ТЭК, либо «Газпром», либо правительство, бюджет. Этого не происходит. Сам факт того, что это уже 14-й по счету пакет, говорит о том, что в ЕС не готовы в полной мере осознать угрозу российского империализма для Европы и мира».