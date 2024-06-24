ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ВСУ поразили завод иранских БПЛА
Украинские военные обнародовали спутниковые снимки, на которых, как утверждается, изображен уничтоженный авиаударом завод по сборке иранских ударных беспилотников
ВСУ поразили завод иранских БПЛА
Фото: сервис спутниковых снимков Planet Labs / Others
24 июня 2024 г.

ВСУ заявили об уничтожении предприятия, на котором собирались иранские дроны и при котором располагался центр обучения по их экспулатации. Пораженный объект, как утверждается, находился в Краснодарском крае у берегов Азовского моря.

Украинские военно-морские силы обнародовали снимки, сделанные с помощью спутника до авиаудара и после. На кадрах, сделанных позднее, видно, что из двух корпусов предприятий одно было полностью разрушено, а второе получило серьезные повреждения.

«Спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня объектов хранения и подготовки «Шахед-136/Герань-2», учебных зданий, пунктов управления и связи этих БПЛА, расположенных на территории Краснодарского края», — сообщили в ВСУ.

Представители ВМС Украины добавили, что в результате атаки были убиты инструктора и курсанты.

Российские власти пока не комментировали воздушную атаку, однако в регулярной сводке Минобороны отмечалось, что в пятницу Украина запустила более сотни боевых БПЛА и несколько беспилотных катеров — все они, согласно сообщению ведомства, «перехвачены и уничтожены».

Анонимные источники сообщали Русской службе «Би-би-си» в пятницу, что под украинские авиаудары попал полигон 167-го учебного центра ПВО в Ейске (городе на берегу Азовского моря в Краснодарском крае), с которого российские военные запускали иранские боевые беспилотники.

«Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией», — заявили тогда источники «Би-би-си».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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