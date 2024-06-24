По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильного пожара, охватившего в понедельник научно-исследовательский центр в Подмосковье.

О пожаре в НИИ «Платан», расположенном в городе Фрязино Московской области, сообщили местные СМИ и несколько российских телеграм-каналов, в том числе Mash. По утверждениям последнего, НИИ имеет тесные связи со спецслужбами страны.

Два человека спрыгнули с верхних этажей горящего восьмиэтажного дома, еще шесть погибли от пламени внутри, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Один человек прыгнул с верхнего этажа здания, как показал телеграм-канал Baza. Другой, получивший серьезные ожоги, упал с верхних этажей — об этом свидетельствуют кадры, опубликованные телеграм-каналом Shot.

Сообщается, что некоторые люди оказались заблокированы на верхних этажах, не имея возможности эвакуироваться из-за бушующего пожара.

Власти пока не огласили причину пожара. Агентству ТАСС собеседники из экстренных служб сообщили о взрыве газового баллона. Там же добавили, что в здании полностью выгорели четыре этажа. Телеграм-канал «112» сообщил, что взрыв произошел на шестом этаже.

Известно, что НИИ «Платан» разрабатывал радиоэлектронные системы для Минобороны РФ.

Это уже второе крупное бедствие, обрушившееся на Россию в течение суток. В воскресенье по меньшей мере 20 человек, в том числе православный священник и полтора десятка сотрудников полиции, были убиты в результате многочисленных нападений, совершенных в Дагестане — регионе РФ на Северном Кавказе.