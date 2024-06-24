ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
США про Крым: мы не выбираем цели
Представители Пентагона заявили, что США не имеют отношения к выбору целей для украинских авиаударов
США про Крым: мы не выбираем цели
Изображение: Reuters / Others
24 июня 2024 г.

В Пентагоне заявили, что Украина сама принимает решения о выборе целей для авиаударов, после того как Кремль прямо обвинил Вашингтон в нападении на Крым. По словам российской стороны, оно было совершено с помощью поставленных США ракет ATACMS.

В результате авиаудара, как сообщали власти РФ, погибли по меньшей мере четыре человека и 151 получил ранения.

«Украина сама принимает решения о нанесении ударов и проводит свои военные операции», — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что любая гибель мирных жителей — это трагедия.

«Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, убитых войсками РФ», — добавил он.

По словам российских официальных лиц, в воскресенье в результате нападения на Севастополь погибли по меньшей мере двое детей. На видео видно, как люди бегут с пляжа под Севастополем, а некоторых раненых уносят на шезлонгах.

Россия заявила, что использованное оружие было поставлено Соединенными Штатами, а американские военные специалисты нацелили ракеты и предоставили геолокационные данные.

Россия вызвала посла США Линн Трейси в Министерство иностранных дел, где та столкнулась с обвинениями в том, что Вашингтон «ведет гибридную войну против России и фактически стал стороной конфликта». В МИД заявили, что нападение «не останется безнаказанным».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us