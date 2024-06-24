Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик выступил с рядом заявлений после заседания Центрального исполнительного комитета партии. Он обвинил правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в эскалации конфликта в секторе Газа и предупредил о риске его распространения на соседние страны.

Челик охарактеризовал действия Израиля как «новый этап геноцида» и заявил: «Нетаньяху и его команда — это структура, совершающая преступления против человечности и непосредственно осуществляющая геноцид». Он выразил обеспокоенность неэффективностью международных организаций в разрешении конфликта.

Турецкий политик приветствовал решение ряда стран, включая Испанию, Ирландию и Армению, о признании Государства Палестина. Однако он подчеркнул растущую опасность ситуации, особенно в свете попыток распространить конфликт на Ливан.

Челик призвал к усилению международного давления на правительство Нетаньяху: «Правильным здесь было бы, чтобы США, члены Совета Безопасности ООН и важные государства оказали давление на правительство Нетаньяху и обеспечили этот мир».

В заключение он подчеркнул важность ситуации в Газе для будущего международной системы: «То, существует ли мировая система, существует ли международное право, есть ли у мировой системы будущее, теперь зависит от того, что будет сделано в отношении Газы».