Омеру Челику во время пресс-брифинга был задан вопрос об опубликованном в Германии отчете, где обнародованы данные об увеличении сторонников PKK и о насильственных методах сбора денежных средств организацией на территории страны.

Журналисты спросили Челика, какой он видит дипломатическую инициативу Турецкой Республики в этой ситуации.

Омер Челик напомнил, что президент Эрдоган передал властям Германии все сведения, касающиеся террористических организаций PKK и ФЕТО, и упоминал о них на встречах.

Он посетовал, что Германия не заняла достаточно твердую позицию против этих организаций.

«Спустя какое-то время эта тема перестанет быть вопросом Турции. Она станет проблемой для немецкой демократии. Мы все это увидим», — отметил Челик.

«Тот факт, что это вошло в отчет Совета по защите конституции, является очень серьезным предупреждением для немецкой демократии. Я надеюсь, что они сделают все необходимое», — добавил он.