Мир должен серьезно относиться к риску глобальной войны. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Habertürk. Дипломат подчеркнул, что с начала конфликта между Украиной и Россией в феврале 2022 года и эскалации палестинской проблемы в октябре 2023 года этот риск остается высоким.

Фидан сообщил, что Турция внимательно следит за альтернативными экономическими платформами, такими как БРИКС, и поддерживает хорошие отношения с его странами-членами, включая Китай и Россию. Министр отметил, что БРИКС отличается от ЕС тем, что объединяет различные цивилизации и расы, и если он станет более институционализированным, то это принесет значительные выгоды.

Фидан заявил, что Турция продолжает переговоры с БРИКС и другими экономическими организациями и подчеркнул важность «дедолларизации» и использования национальных валют в международной торговле. Он также отметил, что Турция стремится к членству в крупных экономических платформах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«БРИКС — это не место для реализации таможенного союза, единой валюты или соглашений о свободной торговле. Они работают над системой кредитования и торгуют между собой в местных валютах. Это вопрос, который мы также поддерживаем. Идет работа по дедолларизации, и эта стратегия является требованием политики. У нас есть как кандидатство в ЕС, так и членство в других организациях экономического сотрудничества. Мы рассматриваем платформы не как альтернативы друг другу, а как дополнение», — заявил Фидан.

Министр также подчеркнул важность сотрудничества с Россией по Сирии и энергетическим вопросам. Он отметил, что война в Украине имеет серьезные последствия для региона и мира, и этот риск может увеличиться. Фидан выразил обеспокоенность тем, что конфликт может выйти за пределы Украины и потенциально включать использование ядерного оружия.

Министр иностранных дел подчеркнул, что турецкая дипломатия активно работает над прекращением войн и что Турция поддерживает конструктивный диалог и мирные переговоры.

Хакан Фидан отметил, что Россия, Китай и Иран движутся к структурному партнерству, вызванному текущей войной. Он подчеркнул, что они донесли до своих собеседников важность мира в Украине и необходимость для России четко обозначить свою позицию. «В результате через два дня господин Путин изложил условия России для прекращения войны в Украине пункт за пунктом. Важно, что господин Путин озвучил эти условия», — заявил министр.

«Наше наибольшее беспокойство связано с продолжением войны. Более 500 тыс. человек погибли, а страна [Украина] с ее инфраструктурой находится на грани уничтожения. Мы видим, как война переносится на территорию России», — рассказал Фидан.

Фидан также сказал, что для переговорного процесса всегда существуют возможности. «В Европе и США предстоят критические выборы. Есть некоторое ожидание. Стороны не хотят показывать слабость в своих позициях и стать первыми, кто заговорит о мире, переговорах и диалоге. <…> Идет серьезная мобилизация. Во главе с господином Путиным звучат заявления о готовности применить ядерное оружие. Это именно та тема, на которую мы с самого начала обращали внимание и о чем предупреждали. Пока продолжается война, этот риск будет сохраняться. <…> Существует вероятность распространения конфликта в другие места от малейшей искры», — заявил Фидан.

Дипломат также сообщил, что в ближайшие дни ожидаются встречи с российскими представителями, включая возможный визит Путина в Турцию. «Мы ждем визита Путина в Турцию. Наш президент приглашал его. У нас и у них были выборы. Думаю, в ближайшие дни эти вопросы будут обсуждаться», — заключил Фидан.