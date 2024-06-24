«Мы рассматриваем подъем крайне правых партий в Европе как угрозу», — заявил министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью турецкому телеканалу Habertürk. Дипломат подчеркнул, что в период его работы в MİT (Национальная разведывательная организация Турции) они следили за крайне правыми в Европе как за угрозой. По его словам, в самой Европе ультраправые также рассматриваются как угроза.

Министр подчеркнул, что подъем ультраправых в Европе также представляет опасность для турецких соотечественников. «У крайне правых в Европе есть криминальная история в отношении турок и мусульман», — отметил Фидан.

Он указал, что европейские страны, особенно центральноевропейские, в своих отношениях с Турцией часто проводят политику, создающую впечатление, будто крайне правые уже находятся у власти. К такому мнению дипломат пришел из-за утверждений европейских политиков о том, что принятие Турции в ЕС усилит позиции крайне правых. «ЕС должен доказать обратное. До сих пор они этого не сделали», — заявил он. Фидан также отметил, что Европа, которая вела войну против Гитлера и фашистов, сейчас противоречит этим основам и переживает эрозию ценностей.

Фидан выразил озабоченность по поводу путаницы в головах европейских правых лидеров. Он заявил, что существует движение отчуждения против тюркского мира и ислама, что противоречит ценностям, которые создали Европу. «Мы увидим, как они пройдут это испытание. Наша самая большая обязанность — это увидеть, откуда приходит угроза, сесть и поговорить с действующим лицом, который доминирует в этой области, следить за ситуацией», — отметил он.

Фидан также подчеркнул, что европейские лидеры неискренни в своих действиях. «Все ищут дешевый способ получить голоса и остаться у власти. Вы не объясняете, как шаги, лишенные геостратегического смысла, влияют на экономику, здоровье и безопасность людей», — сказал он.