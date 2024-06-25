Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы Белмарш утром 24 июня после 1901 дня заключения. Высокий суд Лондона освободил его под залог. Ассанж покинул Великобританию и вылетел в Австралию.

The Washington Post и CNN сообщили, что Ассанж заключил предварительную сделку с американской стороной, признав себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения. Эта сделка еще не завершена официально. Ожидается, что 26 июня суд на Северных Марианских островах примет решение о тюремном сроке на 62 месяца, которые Ассанж уже провел в заключении в Лондоне.

Ассанж возвращается в Австралию. Представители Минюста США и ФБР были против сделки, по которой Ассанжу не пришлось бы признать вину.

Ассанжа обвиняют в шпионаже за публикацию служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010-2011 годах, что грозило ему до 175 лет заключения. Ассанж не признавал свою вину.

С 2012 по 2019 год Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. После лишения политического убежища, он был арестован британской полицией и отправлен в тюрьму. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. В марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В мае суд разрешил ему обжаловать решение об апелляции.

По данным The Wall Street Journal, Ассанж мог признать вину дистанционно, без экстрадиции, а отбытые пять лет заключения были бы зачтены при вынесении приговора судом в США.