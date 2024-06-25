В ночь на 25 июня беспилотники атаковали Белгород и город Строитель в Яковлевском городском округе Белгородской области РФ, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших — две женщины и один мужчина, которым оказали необходимую медицинскую помощь. Информацию о четвертом раненом Гладков не уточнил.

Атака также привела к повреждениям многоэтажных домов, частных домов и автомобилей в Белгороде и городе Строитель, сообщили местные СМИ. Телеграм-канал «Белгород №1» опубликовал видео удара беспилотника по многоэтажке в жилом комплексе «Привилегия».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы российской ПВО сбили два беспилотника в небе над регионом. Части одного из дронов упали на территорию промплощадки, вызвав возгорание, которое было быстро ликвидировано. Пострадавших среди граждан нет.

Минобороны России заявило об уничтожении 29 беспилотников в Белгородской области и одного — в Воронежской области. Украинские власти пока не комментировали эту атаку.