Фелиппе Лаззарини, глава Ближневосточного агентства ООН для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), защитил деятельность сотрудников агентства в Газе. В понедельник он обратился к консультативной комиссии агентства в Женеве, подчеркнув проблемы, связанные с недостатком финансирования и трудностями в доставке помощи в сектор Газа.

«Нарушение общественного порядка при работе агентства привело к вспышке актов разграбления, что помешало поставкам гуманитарной помощи, в которой остро нуждаются страдающие от войны люди», – сказал Лаззарини. По его словам, для более чем двух миллионов жителей Газы стычки вокруг помощи превратились в «ад на земле».

Другие агентства ООН также указали на ограничения доступа к пострадавшим и закрытие пограничного перехода в Рафахе, соединяющего палестинские территории с Египтом, как на основные препятствия. Лаззарини обвинил Израиль в «произвольных действиях», усугубляющих кризис в оказании помощи.

Лаззарини также рассказал о ходе расследования деятельности сотрудников агентства, подозреваемых в причастности к операции ХАМАС 7 октября прошлого года. Несколько сотрудников были уволены, один восстановлен в должности, четыре дела временно приостановлены в ожидании новых доказательств, и расследование еще 14 дел продолжается.

По данным Минздрава сектора Газа, на 262-й день войны в осажденном эксклаве число погибших достигло 37 626 человек, 86 098 получили ранения.

За последние сутки израильские войска совершили 3 массовых убийства, в результате которых погибли 28 человек и 66 получили ранения.