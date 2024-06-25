Правительства стран Европейского союза согласились использовать €1,4 млрд прибыли от замороженных российских активов для поставок оружия и другой помощи Украине.

При этом Брюссель пошел не по традиционному пути согласования меры, а так, чтобы не запрашивать голоса Венгрии — Будапешт ранее высказывался резко против использования замороженных активов РФ. Итоговый шаг ЕС вызвал возмущение Венгрии, а власти страны обвинили других членов Евросоюза в «бесстыдном» нарушении правил с целью обойти ее возражения.

Министры ЕС спешили согласовать меру до конца июня, поскольку с 1 июля Венгрия станет председателем Евросоюза и потенциально сможет заблокировать любую меру по конфискации российских активов.

Члены ЕС уже решили в мае использовать прибыль от активов, замороженных на депозитариях в Бельгии и Люксембурге, для помощи Украине. При этом 90% полученных средств пойдет на военную помощь Киеву. Но Венгрия задерживает одобрение необходимых правовых мер, потому ЕС и прибегнул к хитрости.

Будапешт поддерживает более теплые отношения с Москвой, чем любая другая страна ЕС. Венгрия не поставляет оружие Украине, а премьер-министр страны Виктор Орбан открыто критиковал других членов ЕС и НАТО за это, говоря, что они разжигают войну.

На встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 24 июня главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что обычное единодушие для принятия решений во внешней политике не требуется, поскольку Венгрия отказалась от предыдущих решений, лежащих в основе схемы.

По его словам, уже в июле ЕС будут доступны непредвиденные доходы в размере €1,4 млрд, а к концу года — еще €1 млрд. Это проценты с российских активов. Боррель уточнил, что эти средства будут использованы для помощи Киеву в противовоздушной обороне, боеприпасах и поддержке украинской промышленности.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто почти ничего не сказал, когда Боррель изложил план. Однако глава венгерского МИДа был гораздо более разговорчив в Facebook.

«Это явная красная черта, раньше не было примера такого бесстыдного нарушения общих европейских правил, — подчеркнул министр. — Наша юридическая команда ЕС изучает возможность законного способа добиться справедливости для Венгрии».