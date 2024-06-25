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Израильский авиаудар по Газе: погибла сестра лидера ХАМАС
Авиаудар израильской армии по дому семьи Исмаила Хании в лагере беженцев «Аш-Шати» привел к гибели 10 человек, включая младшую сестру главы Политбюро ХАМАС
Израильский авиаудар по Газе: погибла сестра лидера ХАМАС
Исмаил Хания / Фото: Reuters / Others
25 июня 2024 г.

В результате авиаударов по лагерю беженцев «Аш-Шати» на западе блокированного сектора Газа погибло 10 человек, включая младшую сестру главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Самолеты израильской армии нанесли удары по дому, принадлежащему семье Хании, что привело к полному разрушению здания.

По информации очевидцев, среди погибших оказалась Захр Абдуссалам Хания, младшая сестра Исмаила Хании. Источники в больнице «Муаммедани» в Газе подтвердили ее гибель.

Ранее стало известно, что во время священного месяца Рамазан в результате обстрела лагеря «Аш-Шати» погибли трое сыновей и четверо внуков Исмаила Хании.

Тогда Исмаил Хания подтвердил смерть своих родственников, назвав их «мучениками» и заявил, что кровь его детей «не дороже, чем кровь любого из нашего народа». В интервью медиакомпании «Аль-Джазира» он подчеркнул, что гибель его родственников не заставит руководство ХАМАС отступить от своих планов и изменить свою позицию в отношении переговоров о перемирии с Израилем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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