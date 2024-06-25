Два советника бывшего президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны между Россией и Украиной, сообщает Reuters.

План был разработан Китом Келлогом и Фредом Фляйцем, которые занимали руководящие должности в аппарате Совета национальной безопасности Трампа в период его президентства с 2017 по 2021 годы.

План предусматривает, что Трамп, будучи избранным президентом, может прекратить поставки военной помощи Украине, если она откажется от участия в переговорах. При этом Москву предупредят о том, что отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Основные элементы плана, опубликованные Институтом политики «Америка превыше всего», предполагают прекращение огня на основе текущих линий соприкосновения во время мирных переговоров. Келлог и Фляйц утверждают, что будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров в случае победы Трампа на выборах.

Согласно их предложению, обещание членства Украины в НАТО может быть отложено, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Фляйц добавил, что Украине не нужно формально уступать территорию России согласно их плану, хотя восстановление полного контроля над всей территорией в ближайшей перспективе маловероятно.

Келлог и Фляйц также подчеркивают необходимость дополнительных гарантий безопасности для Украины и предполагают, что поставки оружия Киеву будут ключевым элементом для достижения длительного мира.

Фляйц сообщил, что Трамп ознакомился с их стратегией и положительно на нее отреагировал, хотя не утверждал, что полностью с ней согласился. Представитель Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим экс-президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Ранее в СМИ сообщалось, что Трамп может подталкивать Украину к территориальным уступкам России для прекращения войны. Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.