Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер прокомментировал вызов посла США в России Линн Трейси в МИД РФ во время пресс-брифинга, состоявшегося в понедельник.

«Я видел комментарии московского руководства. Я полагаю, что они связаны с сообщением об ударе по Крыму, и я просто скажу вам то, что сказала посол, когда она встречалась с представителями МИД РФ. Конечно, это то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне. Мы поставляем Украине оружие, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, в том числе – в Крыму, который, конечно, является частью Украины. И Россия могла бы эту войну остановить, прекратив оккупацию суверенной украинской территории и нанесение ударов по мирным жителям», — заявил Миллер.

Посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России в связи с нанесенным в минувшее воскресенье ракетным ударом по аннексированному Севастополю. В результате удара погибли четыре человека и более 150 получили ранения.

Российская сторона утверждает, что украинские военные выпустили по Севастополю ракету американского производства ATACMS с кассетным боезарядом. По заявлению российского военного ведомства, в результате воздействия ПВО ракета сбилась с курса, и ее обломки упали на пляж, где находились отдыхающие.

Российские власти обвиняют США в причастности к ракетному обстрелу.

США неоднократно подчеркивали, что не участвуют в боевых действиях против России, но предоставляют Украине возможность защищать себя, в том числе поставляя оружие и оказывая иную помощь.