ПОЛИТИКА
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул тюрьму
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Сообщается, что он заключил сделку с американской стороной, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии. Wikileaks сообщил, что он вышел из тюрьмы и вылетел из Великобритании. Сейчас он в пути на Северные Марианские острова, где предстанет перед судом. В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. #trtнарусском #ассанж #шпионаж #сша #джулианассанж #тюрьма #заключение #вышелнасвободу #вышелизтюрьмы #тюрьмасша #новости #трт #новостимира #WikiLeaks
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул тюрьму / Others
25 июня 2024 г.
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