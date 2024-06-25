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Глава Дагестана выступил против никабов
Никаб не свойственен кавказским народам, под ним могут скрываться мужчины, а женщины проносить запрещенные предметы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов
Глава Дагестана выступил против никабов
Глава Дагестана Сергей Меликов / Photo: AA
25 июня 2024 г.

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался против ношения никаба «с точки зрения безопасности», однако не согласился с тем, что его ношение является проявлением радикализма. Об этом он заявил на сессии национального собрания Дагестана.

Меликов отметил, что Дагестану несправедливо приписывают ярлык «радикальной республики». Он подчеркнул, что успехи дагестанских бойцов в ММА и вольной борьбе не имеют отношения к радикализму, и ношение никаба не является его высшим проявлением.

«Лично я против ношения никаба, в том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противоречию терроризму. Потому что это одежда, не свойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы», — пояснил Меликов.

Однако он также подчеркнул, что никабы не являются причиной возникновения радикальных движений, таких как «Аль-Каида» или ДАЕШ.

В мае председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить никабы в России. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации допустили свою поддержку запрета никаба, отметив, что мнения в традиционном исламе относительно никабов «варьируются от нейтральности до обязательности».

Ранее в МВД Российской Федерации заявили об отсутствии связи религиозной одежды с радикальными взглядами. Соответствующее заявление МВД было опубликовано депутатом Государственной Думы от партии КПРФ Михаилом Матвеевым.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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