ПОЛИТИКА
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Хабиб Нурмагомедов опроверг причастность к теракту в Дагестане воспитанника школы
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осудил теракты в Дагестане, а также категорически опроверг информацию о причастности воспитанника школы имени Абдулманапа Нурмагомедова к нападению на храмы и синагоги. В воскресенье, 23 июня, террористы совершили серию нападений в Махачкале и Дербенте, в результате чего было убито 20 человек. #trtнарусском #хабиб #теракт #дагестан #россия #террористы #терор #нурмагомедов #махачкала #новости #трт #новостимира
Хабиб Нурмагомедов опроверг причастность к теракту в Дагестане воспитанника школы / Others
25 июня 2024 г.
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