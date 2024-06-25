Хабиб Нурмагомедов опроверг причастность к теракту в Дагестане воспитанника школы

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осудил теракты в Дагестане, а также категорически опроверг информацию о причастности воспитанника школы имени Абдулманапа Нурмагомедова к нападению на храмы и синагоги. В воскресенье, 23 июня, террористы совершили серию нападений в Махачкале и Дербенте, в результате чего было убито 20 человек. #trtнарусском #хабиб #теракт #дагестан #россия #террористы #терор #нурмагомедов #махачкала #новости #трт #новостимира