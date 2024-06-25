Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Румынии и Польши, которая состоится завтра, 26 июня, в Варшаве.

На встрече будут обсуждаться подготовка к саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, текущие проблемы безопасности в соседних с НАТО регионах и шаги по углублению сотрудничества между тремя странами.

Также планируется обмен мнениями по поводу войны между Россией и Украиной и атак Израиля на Газу.

Министр Фидан сделает заявление о том, что Турция ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне снятия санкций и ограничений в области оборонной промышленности, которые наносят ущерб как национальным оборонным возможностям союзников, так и общей способности НАТО к сдерживанию и обороне. Он также напомнит союзникам о необходимости выполнения обязательств, принятых на Вильнюсском саммите.

Глава турецкого МИД также поделится взглядами и предложениями Турции по поводу более эффективного обеспечения обороны и безопасности Европы в текущих стратегических условиях.

На встрече будет обсуждаться письмо премьер-министров Греции и Польши, Кириакоса Мицотакиса и Дональда Туска, председателю Европейской комиссии, в котором предлагается создать воздушный оборонный щит для защиты исключительно ЕС с финансированием от ЕС. Турция планирует выразить свои опасения по этому поводу.

Трехсторонний политико-военный консультационный механизм между Турцией, Румынией и Польшей был создан по предложению Румынии в 2012 году, а первая встреча на уровне министров иностранных дел состоялась в Варшаве в 2016 году. Последняя встреча прошла в Турции 27 мая 2022 года.

Румыния является крупнейшим торговым партнером Турции на Балканах и вторым по величине торговым партнером в ЕС. Объем торговли между двумя странами превысил 10 млрд долларов за последние два года, и к 2025 году планируется достичь 15 млрд долларов. Румыния приобрела три системы беспилотников Bayraktar TB2, став второй страной ЕС после Польши, которая закупила эти беспилотники.

В 2023 году отмечается 100-летие подписания Договора о дружбе между Турцией и Польшей. Объем двусторонней торговли превысил запланированные 10 млрд долларов, достигнув 11 млрд долларов в прошлом году. В 2023 году Турцию посетили около 1,5 млн польских туристов.

На встрече с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским министр Фидан обсудит различные аспекты двусторонних отношений и шаги по укреплению текущего сотрудничества.