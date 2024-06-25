Руководство НАТО решило отложить в сторону свои претензии к грузинским властям из-за закона об «‎иностранных агентах»‎ и пригласило Грузию на июльский саммит альянса. Об этом 24 июня сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Власти Грузии в начале июня приняли спорный законопроект, который требует от неправительственных организаций и СМИ отчитываться об иностранном финансировании, если оно превышает 20% всех доходов издания. Такие организации, по новому закону, должны регистрироваться как «преследующие интересы иностранного государства».

О'Брайен осудил законопроект партии «Грузинская мечта» и подчеркнул, что это явный отход Тбилиси от принципов НАТО.

«Насилие в отношении деятелей оппозиции, насилие в отношении гражданского общества, закон об иностранных агентах и очевидное решение присудить новый порт китайской компании несовместимы с желанием присоединиться к международным организациям, базирующимся в США и ЕС», — отметил американский дипломат.

Однако такая критика не помешала НАТО все же продвигать сотрудничество с Грузией, поскольку, как пояснил О'Брайен, «‎‎грузинский народ хочет интеграции с ЕС и НАТО».

«Мы хотим, чтобы они [власти Грузии] поняли, что путь, по которому они идут, и риторика, которую они используют в отношении Запада, несовместимы с тем, чего хотят 80% граждан Грузии», — подчеркнул О'Брайен.

Законопроект уже привел к реальным последствиям для грузинского руководства. 6 июня США ввели визовые ограничения в отношении десятков грузинских чиновников, включая членов партии «Грузинская мечта», членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.

Вскоре после принятия законопроекта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое лицо или организация, подрывающие путь к демократии в Грузии, столкнутся с «определенными последствиями‎»‎.

Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.