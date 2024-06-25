Два федеральных судьи в Канзасе и Миссури по настоянию республиканцев запретили администрации президента Джо Байдена дальнейшее внедрение плана по прощению студенческих долгов. Этот план сокращает ежемесячные платежи заемщиков и обеспечивает более быстрый путь к списанию долгов.

Окружной судья США Дэниел Крэбтри в Канзасе запретил Министерству образования США внедрять еще не вступившие в силу части плана погашения студенческих кредитов. Свое решение он объяснил тем, что для одобрения плана нужно согласие Конгресса и Верховного суда. В 2023 году суд США заблокировал этот план, однако администрация Байдена решила пойти в обход.

«Конгресс никогда не давал Байдену полномочий обременять работающих американцев долгом в полтриллиона долларов за счет других людей», — заявил генеральный прокурор Миссури, республиканец Эндрю Бейли.

Белый дом заявил, что категорически не согласен с постановлениями, и раскритиковал республиканских чиновников, которые выступили против списания студенческих долгов.

«Сегодняшние постановления не помешают нашей администрации использовать все доступные инструменты, чтобы предоставить студентам и заемщикам необходимое облегчение», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

План Байдена получил название «Экономия на ценном образовании» (SAVE). Он предусматривает более щедрые условия, чем прошлые планы погашения, основанные на доходах. Эти меры призваны снизить ежемесячные платежи для соответствующих критериям заемщиков. Шаг позволит тем, чей первоначальный основной баланс составлял $12 тыс. долларов или меньше, списать свой долг через 10 лет.

Впервые о плане SAVE президент Байден объявил в 2022 году вместе с более широкой программой на $430 млрд. Это попытка политика выполнить свое предвыборное обещание списать студенческие долги для 43 млн американцев.

В июне 2023 года законопроект был окончательно заблокирован Верховным судом США, в котором большинство составляют консерваторы от республиканцев. Последние выступают против этого плана исключительно потому, что его выдвинули демократы. Республиканцы опасаются, что план по списанию долгов позволит Байдену укрепить свои позиции среди студенческого электората.