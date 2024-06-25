Президент Эммануэль Макрон заявил, что победа на выборах ультраправых и ультралевых сил приведет к гражданской войне во Франции. По его словам, план крайне правого «Национального объединения» по борьбе с преступностью «касается людей определенной религии или происхождения — это разделяет и ведет к гражданской войне».

При этом президент прошелся и по программе левых сил, отметив: ультралевая партия «Непокоренная Франция» также занимается политикой, которая спровоцирует аналогичный раскол французского общества.

Макрон, чья центристская партия по прогнозам получает только 19% голосов и идет на третьем месте, отставая от правых и левых соперников, отчаянно пытается увеличить свою популярность среди электората. Потому в ход пошла угроза гражданской войны.

Через несколько дней после неожиданного призыва Макрона к выборам его союзники начали наперебой рассказывать об опасности прихода к власти крайне правых или крайне левых сил. Министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что правительство «Национального объединения» Ле Пен нанесет ущерб «гражданскому миру», не предоставив никаких доказательств в поддержку своего заявления. Он также предупредил, что и крайне правые, и левые будут иметь катастрофические последствия для экономики.

Оппозиционные партии в ответ обвинили Макрона и его союзников в нагнетании иллюзорных страхов, чтобы напугать избирателей. Глава партии «Непокоренные» Жан-Люк Меланшон отверг комментарий Макрона о «гражданской войне», заявив, что именно президент склонен разделять французов.

Марин Ле Пен от крайне правых также заявила, что обвинения президента Эммануэля Макрона указывают на то, что он знает, что проиграет предстоящие выборы, которые стартуют уже 30 июня.

«Он всегда проводил кампанию под лозунгами: «Либо я, либо хаос». Это очень слабый аргумент, который показывает, что он думает, что проиграл эти выборы», — подчеркнула политик.

Комментарии партии Макрона мало что сделали для того, чтобы остановить рост «Национального объединения» и альянса левых в опросах. Опрос Ifop-Fiducial показал, что партия Ле Пен выиграет первый тур выборов с 36%. Альянс левых партий получит 29,5%, а группа Макрона — лишь 20,5%.