Кремль сообщил о подготовке визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, что станет его первым визитом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Точные сроки поездки будут объявлены позднее, отметил помощник президента России Юрий Ушаков, указав, что даты должны быть согласованы обеими сторонами.

Согласно сведениям агентства РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник, визит Моди может состояться в июле. Индийская газета The Tribune сообщала, что Моди посетит Москву 8 июля.

Последний визит Моди в Россию состоялся в 2019 году, когда он посетил Владивосток. В начале июня текущего года Моди и Путин провели телефонные переговоры. В марте Кремль заявил, что Моди получил открытое приглашение посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Индия не осудила военное вторжение России в Украину и не подписала итоговое коммюнике международной конференции о мире в Украине, прошедшей в июне в Швейцарии.

После начала российского вторжения в Украину и введения западных санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.