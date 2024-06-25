ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Моди собирается в Россию
В Москве сообщили о подготовке визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди
Моди собирается в Россию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди / Photo: Reuters
25 июня 2024 г.

Кремль сообщил о подготовке визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, что станет его первым визитом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Точные сроки поездки будут объявлены позднее, отметил помощник президента России Юрий Ушаков, указав, что даты должны быть согласованы обеими сторонами.

Согласно сведениям агентства РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник, визит Моди может состояться в июле. Индийская газета The Tribune сообщала, что Моди посетит Москву 8 июля.

Последний визит Моди в Россию состоялся в 2019 году, когда он посетил Владивосток. В начале июня текущего года Моди и Путин провели телефонные переговоры. В марте Кремль заявил, что Моди получил открытое приглашение посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Индия не осудила военное вторжение России в Украину и не подписала итоговое коммюнике международной конференции о мире в Украине, прошедшей в июне в Швейцарии.

После начала российского вторжения в Украину и введения западных санкций Индия стала одним из основных покупателей российской нефти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us