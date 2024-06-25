ПОЛИТИКА
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США в шоке от обращения израильтян с палестинцами
Госдепартамент заявил, что шокирован видео, где палестинца привязали к израильскому военному джипу
США в шоке от обращения израильтян с палестинцами
Reuters / Reuters
25 июня 2024 г.

США продолжают на словах возмущаться израильскими практиками обращения с палестинцами. 24 июня Госдепартамент заявил, что видео с раненым палестинцем, привязанным к израильскому военному джипу, было «шокирующим». Вашингтон призвал к немедленному расследованию, чтобы привлечь виновных к ответственности. Однако каких-либо реальных последствий этого призыва пока не было.

«Я скажу, что мы видели это видео. Это было шокирующе. Такая практика абсолютно неприемлема. Людей никогда не следует использовать в качестве живых щитов», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

22 июня во время рейда в городе Дженин на оккупированном Западном берегу израильские военные привязали раненого палестинца к капоту военного джипа. По данным агентства Reuters, палестинца зовут Муджахед Азми.

Военные Израиля остались глухи к его мольбам и не обращали внимание на многочисленные ранения палестинца. Более того, на видеозаписи видно, что джип израильтян проезжает аккурат между двумя машинами скорой помощи, врачи которых бездействуют. После шумихи в прессе раненого палестинца в итоге передали врачам для осмотра.

В заявлении израильской армии говорится, что по ним якобы был открыт огонь, и они вступили в перестрелку, ранив подозреваемого и задержав его. Затем солдаты нарушили военный протокол, «их поведение не соответствует ценностям» израильской армии, подчеркнули в пресс-службе армии. Однако о каких-либо проверках и дополнительных мерах в отношении нарушителей пресс-служба не упомянула.

Оккупированный Западный берег стал еще одной ареной для насилия израильских военных и радикальных жителей незаконных еврейских поселений. С 7 октября поселенцы неоднократно совершали насилие в отношении палестинцев, при этом военные бездействуют, а инциденты остаются безнаказанными. За девять месяцев от рук радикальных поселенцев погибли более 500 палестинцев.

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