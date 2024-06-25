Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь призвала к прекращению войны в Газе, подчеркнув, что предложенный президентом США Джо Байденом план урегулирования показывает «четкий путь к этой цели». Об этом она заявила во время визита в Израиль.

Бербок подчеркнула, что израильско-палестинский конфликт должен быть решен по принципу двух государств, который предусматривает создание независимого Государства Палестина, сосуществующего с Израилем.

«Некоторые призывают к продолжению израильского контроля над сектором Газа и к бесконечной войне. Я хотела бы искренне спросить: как бесконечная война улучшит безопасность семей, которые хотят вернуться в свои дома в Сдероте, в Кирьят-Шмоне? Как она положит конец страданиям семей пленных? И как больше страданий в Газе принесет больше безопасности для Израиля?» – отметила Бербок.

Кроме того, она отметила важность усилий арабских соседей Израиля по созданию безопасности как для Израиля, так и для палестинцев.

«Мы должны опираться на это», – добавила она.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газы подходит к концу. Однако он также отметил, что по окончании интенсивных боев Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном. США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который готов встать на защиту «Хезболлы».